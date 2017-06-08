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إذاعة إسبانية: ميسي يوافق على عقد جديد مع برشلونة‎
ليونيل ميسي - ليونيل ميسى

إذاعة إسبانية: ميسي يوافق على عقد جديد مع برشلونة‎

2017-06-08 10:10:36
أ ش أ

أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وافق على توقيع عقد جديد مع نادي برشلونة يربطه بالفريق الكتالوني حتى عام 2021.

وأضافت الإذاعة أن العقد الجديد يتضمن بندا يسمح بإمكانية مده لعام إضافي مع وجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

يُذكر أن ميسي كان قد صرح مؤخرا بأنه يتمنى أن يواصل مسيرته في برشلونة وأن يظل في صفوفه حتى اعتزاله.

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