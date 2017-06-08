انهار منزل مكون من 3 طوابق، في شارع عمار بن زياد، أمام نقابة المعلمين، دائرة قسم ثان سوهاج، صباح اليوم الخميس.

وأنقذت العناية الإلهية، 40 شخصاً، من الموت المحقق، يقيمون في العقار المنهار، حيث تمكنوا من الخروج، قبل سقوطه، حيث صٌدِر أصوات؛ بسبب حدوث تصدعات في الجدران.

واستكملت معدات الوحدة المحلية، هدم باقي أجزاء المبني، حرصاً على المنازل المجاورة.