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هيئة البريد الإماراتية تعلق الخدمات البريدية إلى قطر
البريد الاماراتي - الامارات

هيئة البريد الإماراتية تعلق الخدمات البريدية إلى قطر

2017-06-08 09:56:52
وكالات

أعلنت هيئة البريد الإماراتية تعليق الخدمات البريدية إلى دولة قطر .
ذكرت ذلك قناة “العربية” الاخبارية اليوم الخميس دون أن تورد المزيد من التفاصيل.
وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت فجر الاثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الارهابية .

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