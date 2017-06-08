أعلنت هيئة البريد الإماراتية تعليق الخدمات البريدية إلى دولة قطر .

ذكرت ذلك قناة “العربية” الاخبارية اليوم الخميس دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت فجر الاثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الارهابية .