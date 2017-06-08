عضو بـ«بيت العائلة»: المرأة المصرية لها دور مميز منذ عهود الفراعنة2017-06-08 10:06:30
أكدت الدكتور راندا بليغ عضو لجنة المتابعة بـ”بيت العائلة المصرية”، أن المرأة المصرية لها دور مميز منذ أوائل التاريخ، مضيفة أنه في عهد الأسرة السادسة الفرعونية كانت هناك سيدة تدعى “ذات الستار” تعمل قاضية وكبيرة أطباء بالإضافة للعديد من الملكات والحكام السيدات.
وأعربت راندا بليغ من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، عن تمنياتها في أن يعود دور المرأة المصرية إلى سابق عهده، مشيرة إلى أن “تنمية المرأة هو أقصر طريق للتنمية” وفقا لما أكدته الأمم المتحدة في مواثيق سابقة.
وأعلنت أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الأنشطة المهتمة بشئون المرأة، منوها أنه هناك أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتطرف.
وأوضحت الدكتور مريم حليم عضو لجنة المتابعة “بيت العائلة المصرية” بمحافظة القليوبية وعضو المجلس القومي للمرأة، أن “بيت العائلة” دشنت مشاريع لمحو أمية وعمل مشاريع متناهية الصغر للسيدات ومتابعتهم تثقيفيا واجتماعيا واقتصاديا وحثهم على المشاركة في الأحداث والانتخابات، مشيدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2017 “عام المرآة”.
وأشارت مريم حليم من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، إلى أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي قد ساعد “بيت العائلة” في حل مشاكل تسويق انتاج المشاريع متناهية الصغر للسيدات، مؤكدة أنه وجه بفتح جميع مراكز الشباب لتسويق المنتجات.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالسيدات لتكون مؤهلة لتربية أبنائهم لتجنب أخطار تجنيد الإرهاب للشباب.
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