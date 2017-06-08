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ظافر العابدين ينهي دوره في "حلاوة الدنيا" نهاية الأسبوع المقبل
ظافر العابدين

ظافر العابدين ينهي دوره في "حلاوة الدنيا" نهاية الأسبوع المقبل

2017-06-08 09:44:50
أ ش أ

يواصل الفنان التونسي ظافر العابدين تصوير دوره في مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

ويقوم ظافر بتصوير دوره داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتواصل التصوير فيها لما يقرب من 17 ساعة يوميا، رغبة من طاقم العمل في إنهاء المسلسل بالكامل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل “حلاوة الدنيا”، تدور أحداثه حول شخصية فتاة من عائلة أرستقراطية، تدعى أمينة تجسدها هند صبري، وتستعد لحفل زفافها، لكنها تفاجأ بأنها مصابة بسرطان الدم، وفي مراحل متقدمة، ولابد أن تبدأ العلاج بشكل فوري، ومن هنا تتحول حياة أمينة من الاستعداد لحفل زفافها إلى رحلة للعلاج.

يشارك فى بطولة “حلاوة الدنيا” كل من هند صبري، وأنوشكا، وحنان مطاوع، وهاني عادل، ومصطفى فهمي، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي، إخراج حسين المنباوي.

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