1776 - وقوع معركة تروا ريفيير خلال حرب الاستقلال الأمريكية والتي انتهت بانتصارٍ بريطانيّ.

1815 - 39 ولاية ألمانية توافق على الاتحاد في كيان واحد وفقًا لدستور كونفدرالي عرف باسم قانون الكونفدرالية.

1867 - صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجب هذا الفرمان ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية .

1919 - تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

1921 - القوات الجوية الأمريكية تقوم بأول اختبار لكابينة الضغط بواسطة طائرة «إركو دي إتش.4».

1941 - القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية وذلك كي تمنع إنشاء قواعد لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.

1942 - القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة سيدني بأستراليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1944 - الجنرال برنارد مونتغمري يصل إلى ساحل نورمندي وذلك لقيادة القوات البريطانية المشاركة في أكبر عملية إمرار بحري في التاريخ والتي سبقت معركة نورمندي الشهيرة التي انتهت بتحرير فرنسا وهزيمة القوات الألمانية واضطرارها للإنسحاب من فرنسا.

1948 - طيران الهند يعلن عن بدء خدماته الإعتيادية بين مومباي ولندن بواسطة «لوكهييد كونستيلاشن».

1956 - ليم يوي هوك يتولى رئاسة الوزراء في سنغافورة.

1959 - الغواصة الأمريكية «يو إس إس باربيرو» وخدمات بريد الولايات المتحدة يحاولان توصيل البريد عن طريق صواريخ البريد.

1986 - انتخاب كورت فالدهايم رئيسًا للنمسا.

1989 - مقاتلة ميكويان ميج-29 تابعة للقوات الجوية الروسية تتعرض لضربة طير في معرض باريس الجوي، وقد استطاع الطيار «أناتولي كفوتشر» من الحول دون سقوط المقاتلة وسط المشاهدين وعدم جرح أحدهم، وأيضاً قام بقذف نفسه على ارتفاع 400 قدم وأنقذ نفسه.

1992 - إغتيال المفكر العلماني فرج فودة من قِبَل الجماعة الإسلامية.

2009 - إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب اللبناني والتي أدت إلى فوز تحالف 14 آذار والمستقلين ب71 مقعد من مقاعد البرلمان ال128 وبقائهم كأكثرية نيابية، وحصول تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر على 57 مقعد.

2013 - مقتل 28 متظاهر في مدينة بنغازي الليبية بعد إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيا درع ليبيا، بعد تظاهرهم أمام معسكر تحتله مطالبين بحظر الميليشيات في البلاد.

2014 - تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور.

2015 - بلدية باريس تنتهي من نزع أقفال الحب بالكامل من على جسر الفنون المشهور، والفنان الفرنسي من أصل تونسي إل سيد ينتهي من الرسم بالغرافيتي والخط العربي عليه بدعوة من البلدية.