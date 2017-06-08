أعرب الفنان أحمد صيام عن سعادته بنجاح مسلسل “كلبش” خلال عرضه في سباق دراما رمضان واستحواذه على نسبة مشاهدة أعلي بالرغم من المنافسة الشرسة بين القنوات الفضائية.

وقال صيام إن نجاح العمل يرجع إلي العديد من الأسباب في مقدمتها قصة العمل التي تعتمد على التشويق والإثارة والبطولة الجماعية بالإضافة إلى تناسق الادوار وترابطها مع وحدة العمل.

ويجسد صيام دور رجل أعمال بمنطقة العمرانية يقتل نجله جارته ويحاول أثبات براءته من خلال الرشوة والشهادة ضد ضابط الشرطة .

“كلبش” تدور أحداثه في اطار بوليسي حول ضابط شرطة يدعي “سليم الانصاري” يقع فى عدد من المشاكل بسبب عمله من خلال مواقف أكشن مع الابطال المشاركين.

المسلسل بطولة أمير كرارة،هالة فاخر، محمد لطفى، دياب، ريم مصطفى، نبيل عيسى، دياب، ميريهان حسين، فراس سعيد، صيام، محمد عز، سارة الشامى، محمد مرزبان، محمد أبو الوفا، مينا نادر أحمد حاتم، محمود عبد المغنى، محمود حجازى،والعمل مأخوذ عن رواية ليوسف حسن يوسف، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

