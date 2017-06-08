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موعد انكسار موجة الطقس «الساخنة»
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

موعد انكسار موجة الطقس «الساخنة»

2017-06-08 09:42:52

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو آخر أيام الموجة الساخنة التى تتعرض لها البلاد، لافتًا إلى أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة، حيث إن درجة الحرارة اليوم تصل إلى 41 درجة.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أن الموجة الحارة ستبدأ فى الانكسار تدريجيا بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل.

ونصح عبد العال المواطنين بضرورة التواجد فى الأماكن الجيدة التهوية، وارتداء ملابس قطنية وفاتحة وعدم التواجد فى الأماكن المشمسة وارتداء قبعة للوقاية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل فى فترة الإفطار.

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