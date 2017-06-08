أكرم فريد يضع اللمسات الأخيرة لنهاية "اللهم إني صايم"2017-06-08 09:42:09
يستأنف المخرج أكرم فريد عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل “اللهم إنى صايم” بعد مغادرته بلاتوهات التصوير أمس.
أكرم قال إنه سعيد بردود فعل الجمهورعلي النجاح الذي حققه المسلسل في ظل السباق الدرامي الحالي الشرس المدعوم بعدد كبير من نجوم الشاشة الفضية والسينما.
وأوضح أن نجاح أي عمل درامي يتوقف علي العديد من المتطلبات منها الدعاية المناسبة والقناة التى يعرض عليها ،بالإضافة إلي الجوانب الفنية من قصة وأبطال وإخراج .
“اللهم إنى صايم” تدور احداثه حول “علي” الذي يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه .
المسلسل بطولة مصطفي شعبان ،ماجدة زكى، مى نور الشريف، وفاء صادق، ريم مصطفى ،سليمان عيد، محمد أبو الوفا، خالد عليش، ندا موسى،وتأليف أحمد عبد الفتاح،وإنتاج تامر مرسى.
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