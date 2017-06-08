ازدادت الشائعات التي استهدفت عددا من الفنانات بشكل لافت خلال موسم دراما رمضان واشتعال المنافسة على نسب المشاهدة والإعلانات، بشكل أرجعته بطلات المسلسلات إلى النجاح الكبير الذي يثير غيظ وغيرة كثيرات حتى يتربصن بهن ويقمن بترويج هذه الشائعات.

وتعد النجمة سمية الخشاب من أبرز الفنانات التي لاحقتها الشائعات خلال عرض مسلسلها “الحلال” ولكنها لم تهتم بها واعتبرتها في صالح العمل وساهمت في تشكيل رد فعل ايجابي حوله وجعلت الجمهور يتكلم عن المسلسل والأغنية.

وكانت الفنانة ريم البارودي أعلنت - عبر حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي -عن زواج سمية الخشاب بالفنان أحمد سعد وهو ما نفاه الاثنان.

وقالت سمية - ردا على ذلك- إنها لا تهتم بهذه الشائعات وتنظر إليها وفقا للمقولة المعروفة بأن الشجرة المثمرة يتم إلقاء الطوب عليها وعموما القافلة تسير مهما كانت حجم ونوعية الشائعات المتداولة.

وعبرت عن سعادتها بردود الافعال التي حققتها أغنية “بالحلال” التي قدمتها مع أحمد سعد، قائلة إنها حققت نحو مليون مشاهدة في 48 ساعة من طرحها على موقع “يوتيوب”،مشيرة إلى أن الدور مع أحمد سعد من الاعمال المميزة في مشوارها الفني.

وتجسد سمية في الحلال شخصية “دهبية”وتعمل “كودية زار” وتقوم بالنصب على الأشخاص الذين يلجأون إليها من خلال إقامة زار لهم،وعمل أحجبة، وتتعرض لمواقف عديدة تقلب حياتها رأسا على عقب، عندما يلجأ لها رجل أعمال, ويحاول كشفها.

ويشارك في بطولة “الحلال” بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد ، ولقاء سويدان، ومها أحمد، وسامية الطربلسي، وفادية عبد الغني، وطارق الإبياري، وحسن عيد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

ولم تسلم أيضا الفنانة هالة صدقي من الشائعات والاقاويل التي انتشرت على بعض المواقع تفيد بوجود خلاف بينها وبين الشركة المنتجة لمسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي تشارك من خلاله في رمضان، حول ترتيب اسمها على تتر العمل.

وحرصت هالة على توضيح الأمر، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” قائلة : “نظرا لما تم تداوله علي بعض المواقع بخصوص أني قمت بتقديم شكوي للنقابة، بخصوص التتر الخاص بالمسلسل فهذا غير صحيح، ولكن هناك سوء تفاهم بسيط وتم تداركه فورا من قبل الشركة”.

وأضافت : “والأهم من تلك التفاهات التي تشغل البعض بشكل يضر العمل ردود الفعل الجيدة جدا ومن أول حلقة، وخصوصا أنه للنجم عادل إمام “.

وتعتمد فكرة العمل بالكامل على الدجل والشعوذة ووجود الجن من خلال شخصية عدلي علام الذى يعمل بدار الكتب، ويكتب المقالات المثيرة بأسماء مستعارة، وهو يعاني في حياته بسبب زوجته “النكدية” والتي تجسدها هالة صدقي، قبل أن تظهر له “عفريتة” (غادة عادل) تقلب له حياته.

ويشارك في بطولة المسلسل كمال أبو رية ولطفى لبيب ورشوان توفيق وشريف حلمي ومى عمر ومحمد ثروت ويوسف إسماعيل ومصطفى هريدي,وتأليف يوسف معاطى وإخراج رامي إمام.

