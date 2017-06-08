قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 8 آلاف و400 شخص نزحوا من غربي الموصل، بشمال العراق خلال اليومين الماضيين فقط، بسبب استمرار المعارك هناك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية بنيويورك قوله إن أعداد النازحين يومي 5 و6 يونيو الجاري هو أعلى مستوى للنزوح يتم تسجيله منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح دوجريك أن هذا العدد”يمثل أيضا أكثر من ضعف أعداد النازحين من غربي المدينة يومي 3 و4 يونيو الجاري.

وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها “داعش” بالجانب الغربي من الموصل، حيث يعتقد أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة القديمة والأحياء الشمالية.

وأشارت القناة إلي أن القوات العراقية تقترب من استعادة السيطرة على كامل مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من قبضة تنظيم “داعش”، حيث لم يتبق للتنظيم أي وجود في الجانب الغربي للموصل، سوى حيي “الشفاء” و”الزنجيلي” وأجزاء من الموصل القديمة.

وبدأ الجيش العراقي والقوات المساندة له حملة عسكرية في أكتوبر 2016، واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من الموصل في يناير 2017، وتقاتل منذ فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي.