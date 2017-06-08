وصفت الناقدة ماجدة موريس برامج المقالب المعروضة حاليا على بعض الفضائيات بأنها لا تستحق المشاهدة ومضيعة للوقت بما تحمله من عنف وألفاظ بذيئة،وطالبت المشاهدين بالابتعاد عنها ومشاهدة برامج أخرى بديلة ترقى بذاتهم وتفكيرهم.

وأضافت ماجدة موريس- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه عندما تتمحور فكرة البرنامج في وضع فنان شهير أو شخصية عامة في موقف صعب ومهين يصور أنه يعرض حياته للخطر ، كما أن مقدم البرنامج يتعرض للإذلال والاهانة عندما يعتذر للضيف فما الفائدة التى يستفاد منها المشاهد؟ .

ولفتت إلى أن نسب المشاهدة ترتفع جراء اهتمام بعض الفئات لمشاهدتها والحصيلة أن الشركات الاعلانية هى المستفيد الأول ،أما المشاهد فلا يستفاد شيئا اطلاقا ويتم تسطيحه فكريا،خاصة أن برامج المقالب يتم تقديمها فى أوقات حيوية عقب الافطار وهما برنامجا”رامز تحت الأرض” لرامز جلال ،و”هاني هز الجبل” لهاني رمزي،ويعتمدان على مقلب يعرض حياة الضيف للخطر إما عبر السقوط بالسيارة تحت الأرض من رمال متحركة أو من أعلى مرتفع لجبل.

وأشادت ماجدة موريس ببرنامج “الصدمة” الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية ويقدمه الاعلامي كريم جوجاك بما يقدمه من مواقف تحدد سلوكيات الأشخاص الإيجابية والسلبية في عدة بلدان عربية ومدى التفاوت بين وجهات نظر الناس .

واستذكرت موريس البرنامج الشهير “ذكية زكريا” الذى كان يقدمه الفنان إبراهيم نصر على شاشة التليفزيون المصرى منذ سنوات فكان فيه عظة وخفة ظل ويوصل رسالة فنية وبعض المواقف الحياتية التي يستفيد منها المشاهد.

