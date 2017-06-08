استطاع الفنان الشاب محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام،أن يسير على خطى والده،وأن يحقق نجاحا منقطع النظير، في “لمعي القط”، أولى بطولاته المطلقة في مجال الدراما.

محمد إمام بعد عرض الحلقات الأولى من العمل أصبح اسمه من أوائل الأسماء على محركات البحث في الانترنت، وهو الأمر الذي يدل على موهبته المميزة،والشعبية الطاغية التي يتمتع بها.

“لمعي القط”حقق أيضا ملايين المشاهدات على مواقع الفيديوهات، ونال إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنه يسير على نهج وخطى والده الزعيم عادل إمام الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “عفاريت عدلي علام”.

“لمعي القط” يشارك في بطولتة مجموعة من الفنانين منهم تارا عماد، أحمد فتحي، ضياء الميرغني، إخراح عمرو عرفة.

