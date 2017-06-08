 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 10:23 صباحاً
روابط سريعة
محمد إمام يسير على خطى والده ويحقق ملايين المشاهدات
محمد امام

محمد إمام يسير على خطى والده ويحقق ملايين المشاهدات

2017-06-08 09:36:59
أ ش أ

استطاع الفنان الشاب محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام،أن يسير على خطى والده،وأن يحقق نجاحا منقطع النظير، في “لمعي القط”، أولى بطولاته المطلقة في مجال الدراما.
محمد إمام بعد عرض الحلقات الأولى من العمل أصبح اسمه من أوائل الأسماء على محركات البحث في الانترنت، وهو الأمر الذي يدل على موهبته المميزة،والشعبية الطاغية التي يتمتع بها.
“لمعي القط”حقق أيضا ملايين المشاهدات على مواقع الفيديوهات، ونال إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنه يسير على نهج وخطى والده الزعيم عادل إمام الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “عفاريت عدلي علام”.
“لمعي القط” يشارك في بطولتة مجموعة من الفنانين منهم تارا عماد، أحمد فتحي، ضياء الميرغني، إخراح عمرو عرفة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3