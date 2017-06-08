نفى الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ما تردد من مشاركة معلمى كفر الشيخ الذين لقوا مصرعهم وأصيبوا بحادث تصادم على طريق “بلطيم -الحامول” أمام قرية “صرصور” بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ منذ 3 أيام، بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس عام الامتحانات، في تصريحات له، أن هؤلاء المعلمين لم يشاركوا في أعمال الملاحظة أو الكنترولات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أنهم كانوا مسافرين من حامول لمركز بلطيم لتأدية عملهم الطبيعي في مدرسة العياش شرقى التي يعملون بها، إلا أنه على طريق بلطيم تعرضوا لحادث عقب تصادم 4 سيارات، مما أسفر عن وفاة 4 منهم وإصابة 15 آخرين.

ونعى حجازى المعلمين، قائلا: “نتقدم ببالغ الحزن والأسى لجميع أسر المعلمين والمصابين في حادثهم الأليم”، مؤكدا أن وزارة التعليم ستتواصل مع مدير تعليم كفر الشيخ؛ للاطمئنان على صحة المصابين.

وكان مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى تلقى إخطارا بوقوع الحادث، وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف، وتبين مصرع 4 مدرسين وإصابة 15 آخرين.

وتسبب الحادث في وفاة كل من: (حكمت أحمد جبريل 65 سنة، هبة أحمد عبدالحميد مصطفى 32 سنة، سامية عبدالعزيز السعيد بركة 55 سنة، وثناء عباس الطوبى 47 سنة أبو شعلان).

كما أصيب كل من (جمال الشك 60 سنة، سحر محمد محمد 27 سنة، أسماء إدريس جلو 35 سنة، آمال عبدالواحد 37 سنة، محمد الهادى زكى 42 سنة، جلال محمد أحمد 50 سنة، حازم الحاج إبراهيم 32 سنة، صبحى سعيد سليمان 52 سنة، أسماء عبدالخالق عبدالستار 22 سنة، محمد عبدالهادى إبراهيم 50 سنة، ولاء محمد عبدالقادر 22 سنة، شيرين مختار البنا 40 سنة، ميرفت السيد عامر 40 سنة، إبراهيم عبدالحميد حنورة 30 سنة، مبروكة زكى حتاتة 45 سنة).