صرح المنتج ريمون مقار، بأنه من المقرر استئناف تصوير مسلسل “الطوفان” ، مطلع أغسطس المقبل .

وقال مقار– للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المخرج خيري بشارة وفريق العمل جاهزون لاستئناف التصوير مطلع أغسطس المقبل، نافيا صحة ما تردد حول خروج “الطوفان” من السباق الرمضاني بسبب مشكلات إنتاجية كما تردد في الأوساط الفنية .

وأوضح أن السبب الحقيقي لتوقف التصوير ، هو أن المسلسل يتضمن مجموعة أغنيات كان من الصعب تجهيزها قبل شهر رمضان، كما يتضمن مشاهد تصوير خارجي في شوارع عديدة، وثلاثة سفريات داخل مصر لم تنجز كذلك، ولذلك قررنا تأجيل العمل حتى يخرج بالصورة التي تليق به.

“الطوفان” بطولة ماجد المصري، أيتن عامر، عايدة رياض، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ريهام عبدالغفور، دينا، مجدي كامل، دانا حمدان، سارة نخلة، نادية رشاد، والعمل قصة بشير الديك، وسيناريو وحوار وائل حمدي، ومن إخراج خيري بشارة.

