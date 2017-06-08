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أحمد صفوت يستأنف تصوير "أفراح إبليس" عقب عيد الفطر
أحمد صفوت - الريان

أحمد صفوت يستأنف تصوير "أفراح إبليس" عقب عيد الفطر

2017-06-08 09:33:44
أ ش أ

قال الفنان أحمد صفوت، إنه من المقرر أن يستأنف تصوير دوره بمسلسل “أفراح إبليس 2” ، عقب عيد الفطر المبارك .
وأضاف صفوت – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيستأنف تصوير “أفراح إبليس 2” عقب عيد الفطر، وذلك بعدما أوقف صناع المسلسل التصوير نهاية الشهر الماضي، وانشغال الجهة المنتجة في أعمالها الرمضانية الآخرى مثل “الزيبق” .
“أفراح إبليس 2” للنجم السورى جمال سليمان، انتهى صناعه من تصوير ما يقرب من 30% من أحداثه، ما بين إحدى فيلات المنصورية وإحدى الشقق بالجيزة، فيما انتهى المخرج أحمد خالد أمين من مونتاج أول خمس حلقات.
“أفراح إبليس 2”، بطولة محمود عبد المغنى وصابرين ومنة فضالى وإيمان العاصى وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندى وعفاف رشاد وتامر ضيائى ونادية رشاد وضياء الميرغنى وماجد الشريف وهنادى هانى مهنى، وقصة الكاتب مجدي صابر، وانتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين .
يذكر أن الجزء الأول من “أفراح إبليس” عرض عام 2009، وقامت ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان وعبلة كامل وأحمد سعيد عبد الغنى وريهام عبد الغفور، وأحمد صفوت وآيتن عامر وسماح السعيد ومحمود مسعود وغيرهم، تأليف الكاتب الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج الراحل سامى محمد على .

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