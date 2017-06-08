يواصل الفنان هانى سلامة تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “طاقة نور”، والذى يعرض حاليا على شبكة النهار.

ويجرى تصوير المشاهد الأخيرة داخل شقة في مصر الجديدة، ومن المقرر أن تستغرق 3 أيام، قبل يودع البلاتوه.

وانتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز قبل أيام من تصوير عدد من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحديدا بديكور شركة خاصة، وجمعت المشاهد كلا من الفنانة هيدي كرم، وليد فواز، وهند عبد الحليم.

ويشارك فى بطولة مسلسل “طاقة نور”، بجانب هاني سلامة، صلاح عبد الله، حنان مطاوع، أحمد حلاوة، ميس حمدان، وليد فواز وإيهاب فهمى، تأليف حسان دهشان، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وترصد أحداث العمل العديد من الفئات المهمشة والصعوبات التى تواجهها، فلا يقتصر على نماذج بأحياء القاهرة وضواحيها فحسب، بل تمتد أحداثه للأرياف والصعيد، ليرصد كل ما تحويه هذه الأماكن من مشكلات اجتماعية وإنسانية، من خلال خيوط درامية متنوعة تجمع أبطال العمل.

