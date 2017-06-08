انتهت الفنانة روبي من تصوير مشهدها الأخير بمسلسل “رمضان كريم”، الذي يعرض في سباق دراما رمضان، وهو المشهد الأخير للعمل.وجاء تصوير المشهد في مطعم بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الفنان شريف سلامة، ليتفرغ المخرج سامح عبدالعزيز لعمليات المونتاج والميكساج.

ونجح سامح عبدالعزيز في الانتهاء من تصوير العمل في وقت مبكر بعد أن منع الاجازات تماماً، وواصل التصوير من بعد الإفطار مباشرة وحتى صباح اليوم التالى، بشكل يومي، منذ حلول الشهر الكريم.

مسلسل “رمضان كريم” يرصد روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق اجتماعى، ويشارك روبي في بطولته شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله.

