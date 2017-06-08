رونالدو عن «رحيله» من ريال مدريد: «لا شيء مستحيل»

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، استبعاد فرضية انتقاله من ريـال مدريد، خلال الصيف الحالي.

وقال -خلال وجوده مع معسكر المنتخب البرتغالي، ردا على سؤال عن إمكانية رحيله عن ريـال مدريد- “لا شيء مستحيل”.

ويرتبط اسم رونالدو بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وهما الناديان اللذان ربما يمكنهما دفع التكاليف الباهظة من أجل استقدامه.

ونجح صاحب الـ32 عامًا في التسجيل مرتين بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس ليحمل النادي الملكي إلى الحفاظ على لقبه الأوروبي، ويصل بمجموع أهدافه هذا الموسم إلى 46 هدفًا في جميع المسابقات.

ووقع رونالدو عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي الملكي -في عام 2016- ومن غير المرجح أن يقبل ناديه بأي عرض من أجل السماح له بالانتقال، عدا في حال تلقى مبلغ لا يمكنه رفضه.