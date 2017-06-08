وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي علق فيها على الهجمات التي وقعت في طهران مؤخرا بـ”البغيضة”.

وكتب ظريف - على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “تصريح بغيض للبيت الأبيض... الأمة الإيرانية ترفض مزاعم الصداقة الأمريكية هذه”.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يصلي من أجل ضحايا الهجومين اللذين أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنهما، لكنه أضاف أن “الدول الراعية للإرهاب تجازف بالوقوع ضحية للشر الذي تروج له”.

زيُشار إلى أن مهاجمين مسلحين كانوا قد اقتحموا مبنى البرلمان، أمس الأربعاء، وفجر أحدهم نفسه في الداخل.. فيما قامت مجموعة أخرى من المهاجمين، بينهم انتحاريان، باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد 25 كلم جنوبي إيران؛ ليسفر التفجيران عن وقوع 13 قتيلا وإصابة 43 آخرين.