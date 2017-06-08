رئيس وزراء باكستان يتوجه لكازاخستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون2017-06-08 09:20:20
توجه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الخميس، إلى كازاخستان، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، أن رئيس وزراء إقليم “البنجاب” شهباز شريف، ووزير التجارة خورام داستاجير، ومستشار الشئون الخارجية سرتاج عزيز، يرافقون شريف في زيارته لكازاخستان، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد “شريف” على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان، فضلا عن الرئيسين المنغولي والروسي.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم في عضويتها الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، والأهداف المعلنة للمنظمة هي مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف والحركات الانفصالية والتصدي لتجارة الأسلحة والمخدرات.
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