ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في فنزويلا إلى 66 شخصا منذ أبريل الماضي

لقي محتج فنزويلي يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة كاراكاس، ليرتفع عدد قتلى الاضطرابات منذ أبريل الماضي إلى 66 شخصا على الأقل.

وذكرت الحكومة، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم /الخميس/، إن نيومار لاندر قُتل حين انفجرت قذيفة يدوية الصنع في يديه، بينما خاض مئات الشبان مواجهات مع جنود الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية.. لكن نوابًا معارضين قالوا إن قنبلة غاز مسيل للدموع أُطلقت عليه مباشرة هي التي قتلته. ورأى شهود عيان شابا، يُعتقد أنه لاندر، راقدا تغطيه الدماء وبلا حراك في الشارع يتلقى الإسعافات الأولية.

ولقي أكثر من 66 شخصا مصرعهم، من بينهم أنصار للحكومة والمعارضة ومارة وأفراد من قوات الأمن، منذ بدأت المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أكثر من شهرين. ويتبادل الجانبان الاتهامات في أعمال العنف.

من جانبه، قال النائب المعارض ميجيل بيزارو، وهو يبكي في مؤتمر صحفي بينما تحدث عن رؤيته لاندر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: “يجب ألا ندع الخوف يرهبنا... لنبقى في الشوارع لنناضل من أجل مستقبل كل الفنزويليين... سنتمكن قريبا من أن نقول هذه كانت آخر الأيام المظلمة للدكتاتورية”.

فيما يصف الرئيس مادورو (54 عاما) خصومه بأنهم متآمرون يمينيون “فاشيون” يسعون لانقلاب على غرار الانقلاب الذي وقع عام 2002 ولم يستمر طويلا للإطاحة بسلفه هوجو تشافيز.

وقال مادورو لمؤيديه، في كلمة بثها التليفزيون: “هذا إرهاب إجرامي ويجب أن نرفضه”.

واستخدمت قوات الأمن في كاراكاس مركبات مدرعة ومدافع مياه والغاز المسيل للدموع، ومنعت أنصار المعارضة من الخروج في مسيرة إلى مقر اللجنة الوطنية للانتخابات، مما تسبب في اندلاع اشتباكات في مختلف أنحاء المدينة.