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وزير خارجية البحرين: قطر لم تعط لتحركات أمير الكويت أي فرصة للنجاح
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة‎

وزير خارجية البحرين: قطر لم تعط لتحركات أمير الكويت أي فرصة للنجاح

2017-06-08 09:36:39
وكالات

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، إن قطر لم تعط التحركات التى يجريها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لمعالجة الأزمة الحالية، الفرصة للنجاح والدوحة متمسكة باستمرارها على نفس السياسة ومخالفتهم اتفاق الرياض وما قبل اتفاق الرياض وكل التفاهمات.

وأكد وزير خارجية البحرين فى تصريحات لصحيفة “مكة” السعودية، عدم وجود أي نية للتراجع عن الموقف الموحد الذى اتخذته كل من بلاده والسعودية والإمارات تجاه الدوحة، مبينا أن اللقاء الذى جمع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل البحرينى الملك حمد آل خليفة في جدة، شدد على وحدة الموقف المتخذ والاستمرار فيه وعدم التراجع عنه في إطار تحقيق مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

وترك الوزير البحريني الباب “مواربا”، إزاء أي سيناريوهات محتملة فى ملف الأزمة مع قطر حتى وإن استدعى الأمر التفكير في مسألة تعليق عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي.

وأجاب الشيخ خالد آل خليفة في رده على سؤال حول ما إذا كان تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي أمرا مطروحا من عدمه، بالقول”هذا الموضوع لا يمكن التعليق عليه الآن، ولكننى أستطيع القول أن أي خطوة تحمي دولنا وشعوبنا ومجلسنا من أي خطر يأتيها من الداخل أو الخارج فهو أمر وارد الآن، فليس هناك أي تردد في حماية مصالحنا ولن نعود إلى الوراء بأي شكل من الأشكال”.

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