أعلن جيش ميانمار، اليوم الخميس، العثور على جثث وحطام في المياه بعد أن اختفت طائرة تابعة له فوق بحر أندامان، وعلى متنها 122 جنديا وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى الطاقم.

وأضاف الجيش - في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الاخبارية - أن سفينة للبحرية عثرت على ثلاث جثث لاثنين من البالغين وطفل على بعد 35 كيلومترا من بلدة لونجلون الساحلية الجنوبية.

وذكر البيان أنه تم العثور أيضا على عجلة يعتقد أنها من طائرة النقل صينية الصنع من طراز واي-8-200إف.

ويرجح أن تكون طائرة النقل المتوسطة التي تحطمت من طراز واي-8 صينية الصنع، ولا تزال أسباب الحادثة غير معروفة رغم ترجيح العطل الفني وعدم وجود أحوال جوية سيئة.

ويذكر أن مكتب رئيس الجيش في ميانمار ومصدرا في المطار قال إن طائرة عسكرية ميانمارية فقدت، يوم أمس الأربعاء، بين مدينة مييك ويانجون الجنوبية.