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بعد قطع العلاقات.. القائم بالأعمال المصري في الدوحة يعود للقاهرة
وزارة الخارجية المصرية

بعد قطع العلاقات.. القائم بالأعمال المصري في الدوحة يعود للقاهرة

2017-06-08 08:34:38

عاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، القائم بالأعمال المصري لدى قطر، إيهاب عبدالحميد، قادماً من الدوحة عن طريق الكويت، تنفيذاً لقرار عودته لمصر، خلال 48 ساعة، عقب قطع العلاقات المصرية القطرية.

وكان السفير القطري لدى القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، غادر مصر في وقت سابق، مساء الأربعاء، بعد أن سلمته السلطات المصرية مذكرة رسمية، بإنهاء اعتماده كسفير لديها.

وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات، ودول أخرى، العلاقات مع الدوحة، بعد اتهامها بدعم ورعاية الإرهاب.

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