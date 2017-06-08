علماء أمريكون باتوا على مقربة خطوة واحدة من تطوير مصل ضد إدمان الهيرويين .. فقد أظهرت التجارب الأولية التى أجريت على أول مصل ضد إدمان الهيروين فعاليته فى الحد من فرص انتكاسة المدمن الراغب فى التعافى من إدمان المخدرات .

و يعد هذا المصل الأول من نوعه الذى يثبت نجاحه وكفاءته فى التجارب الأولية التى أجريت علي فئران التجارب .

و قالت الباحثة “كيم جاندا” فى ” معهد سكريبس للأبحاث” ####(TARI)#### فى مدينة سان دييجو الأمريكية ،”يعمل اللقاح عن طريق تعريض هيكل الهيروين للجهاز المناعى ، ليطلق الجهاز بدوره دفاعات ضد المخدر ، حيث تعمل هذ الدفاعات على تحييد جزيئات الهيرويين ومنعها من الوصول إلى المخ مما يقلل الشعور بالنشوة ...مضيفة ، أن حجب الحصول على نشوة الهيروين تساعد على رغبة المدمن فى استعادة إدمانه أو وقوعه فريسة للإنتكاسات .

وكان الباحثون فى جامعة ” فيرجينيا كومنولث” قد قاموا باختبار ثلاث جرعات من اللقاح على أربعة قردة .. ليتم إعادة تطوير المصل للتعرف على الهيرويين بشكل أدق عما تم اختباره على القوارض فى السابق .

و كشفت النتائج عن أن القردة الأربعة أظهرت استجابة مناعية عالية وفعالية فى تحييد تأثير الهيروين ، لتصبح هذه الاستجابة الأعلى فى الأسابيع الأربعة الأولى ، إلا أنها استمرت قرابة ثمانية أشهر ، وقد أظهر أثنان من القردة محل الدراسة ، استجابة أعلى من الأخريين ، وهو ما يشير إلى أن الخلايا المناعية الدفاعية لديها ” ذاكرة” للمصل ، والتى قد تفيد المدمنين فى مرحلة التعافى .

و أعرب الباحثون – فى سياق النتائج المتوصل إليها والمنشورة فى مجلة “الجميعة الكيميائية الأمريكية “- عن تفاؤلهم بالنتائج المتوصل إليها فضلا عن تأكيدهم عدم وجد أية آثار جانبية من استخدام المصل .