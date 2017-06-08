رئيس الوزراء يبحث اليوم توافر السلع في الأسواق

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، توافر السلع الأساسية بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات والعمل على إنجازها في أسرع وقت.

كما يناقش المجلس بعض القوانين الجاذبة للاستثمار.