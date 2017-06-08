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إدانة رجل من ولاية فرجينيا بدعم "داعش"
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إدانة رجل من ولاية فرجينيا بدعم "داعش"

2017-06-08 08:31:27
أ ش أ

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا من ولاية فرجينيا الأمريكية سافر إلى سوريا لينفذ تفجيرا انتحاريا لحساب تنظيم داعش أدين بتقديم دعم مادي للتنظيم الإرهابي .

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، عن الوزارة قولها في بيان إن محمد جمال خويس (27 عاما) قضى نحو شهرين ونصف الشهر في أوائل عام 2016 يتنقل مع مقاتلي داعش في سوريا والعراق ويشارك في التدريب الديني للتنظيم.

وأدانت هيئة المحلفين بالمحكمة الاتحادية في فرجينيا خويس بثلاثة اتهامات منها تقديم الدعم والتآمر لتقديم الدعم لداعش وتهمة أخرى متصلة بالأسلحة النارية.

ويواجه حكما يتراوح بين السجن لخمسة أعوام والسجن المؤبد ويصدر الحكم في 13 أكتوبر المقبل.

وكانت قوات البشمركة الكردية في شمال العراق قد اعتقلته مارس 2016 وسلمته للسلطات الأمريكية.

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