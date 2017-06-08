الآثار: إعادة طبع "حوليات المتحف المصري" و"مشكاة"

وأوضح الدكتور الحسين عبدالبصير المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، أن الدورية كان قد توقف طبعها منذ عام 2009؛ وكذلك المجلة منذ عام 2011. وأضاف ...