كشف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، محمد أبو تريكة، حقيقة تقديمه لاستقالته، من شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وذلك بعد قرار مصر، بقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأعلن أبو تريكة، أنه مستمر في عمله كمحلل رياضي في القناة، نافياً الأنباء التي وردت عن تقديمه استقالته.

ومن المنتظر، أن يتواجد أبو تريكة، اليوم في الاستوديو التحليلي للقاء السعودية وأستراليا، بتصفيات كأس العالم.

وكانت مصر، قد أعلنت مقاطعتها دولة قطر؛ مما أدى إلى تقديم أحمد حسام ميدو، استقالته، وعودته إلى مصر.