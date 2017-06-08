تصفيات المونديال.. السعودية في لقاء مصيري اليوم أمام أستراليا

يحل المنتخب السعودي في الواحدة ظهر اليوم الخميس ضيفا على منتخب أستراليا ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها في روسيا.

ويبحث الأخضر السعودي عن الفوز للارتقاء لصدارة المجموعة الثانية وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

وتحتل السعودية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن اليابان بينما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد 13 نقطة.