 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:49 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-06-08 08:17:20
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 737 إلى 739
عيار 22 676 إلى 678
عيار 21 645 إلى 647
عيار 18 553 إلى 555
عيار 14 430 إلى 431
عيار 12 369 إلى 370
الاونصة 22,925 إلى 22,996
الجنيه الذهب 5,160 إلى 5,176
الكيلو 737,143 إلى 739,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3