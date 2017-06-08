الحكم في طعن الحكومة على زيادة «بدل العدوى» للأطباء.. اليوم2017-06-08 08:11:56
تصدر الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة؛ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، برفع بدل العدوى للأطباء.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير استشاري لها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل طبيب.
وقضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري، في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى المطالبة بالحكم مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن الدستور والقانون ألزما الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب؛ فالمنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعمالها من خلال رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه بقانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن ما يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع مخاطر الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه، كما أن جهة الإدارة امتنعت عن مراجعة هذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة.
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