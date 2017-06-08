أكد عصام التاجوري المحلل السياسي الليبي، أن قطر مارست العديد من المؤامرات على الشعب الليبي والتدخلات المباشرة والغير مباشرة في الشأن الليبي.

وأوضح التاجوري من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن قطر تمول ميليشيات مسلحة تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تقوم بحالات نهب وفساد مالي في ليبيا ولا يمكن محاسبتها لأنها لديها حصانة بقوة السلاح – على حد قوله.

وطالب من الدول العربية بدء اتخاذ الإجراءات للملاحقة القضائية الدولية للعائلة الأميرية القطرية، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية فقط، مقترحا تشكيل لجنة عمل مشتركة من وزارات العدل بالدول المقاطعة لفتح تحقيق شامل.

جدير بالذكر، أن العديد من الدول قد أعلنت عن مقاطعتها دبلوماسيا لقطر لاتهامها بالإرهاب والتدخل في شئونهم الداخلية، وهم مصر والسعودية، الإمارات، والبحرين، ليبيا، جزر المالديف، واليمن، وموريتانيا.

كما قررت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي مع قطر.