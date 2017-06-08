يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.75 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني نحو 6.25 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وبمساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.