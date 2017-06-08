 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:46 صباحاً
روابط سريعة
«الداخلية»: إجراءات أمنية مشددة بعد قطع العلاقات مع قطر
مبنى وزارة الداخلية المصرية

«الداخلية»: إجراءات أمنية مشددة بعد قطع العلاقات مع قطر

2017-06-08 08:00:07

أكد اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، أن قطع العلاقات مع قطر يمثل ضربة قاضية للإرهاب على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يقوم التنظيم بمحاولة تنفيذ مخططات تدميرية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس مؤمن تمامًا بعناصر القوات المسلحة والشرطة، وأنه يتم تشديد الإجراءات الأمنية وإلغاء الإجازات.

وأشار الديب إلى أنه تم تشديد إجراءات تأمين السفارات الأجنبية والكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية والمرافق العامة؛ مبينًا أن أجهزة الأمن المصرية قادرة على مواجهة كافة أنواع التهديدات الإرهابية.

وأهاب الديب، بالمواطنين، الإبلاغ الفورى عن أى اشتباه فى عناصر غريبة وخاصة بالوحدات السكنية المستأجرة، مؤكدًا أنه لا يتم إغفال أى معلومة، وأخذ كل ما يرد من معلومات بجدية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3