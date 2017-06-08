أكد اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، أن قطع العلاقات مع قطر يمثل ضربة قاضية للإرهاب على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يقوم التنظيم بمحاولة تنفيذ مخططات تدميرية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس مؤمن تمامًا بعناصر القوات المسلحة والشرطة، وأنه يتم تشديد الإجراءات الأمنية وإلغاء الإجازات.

وأشار الديب إلى أنه تم تشديد إجراءات تأمين السفارات الأجنبية والكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية والمرافق العامة؛ مبينًا أن أجهزة الأمن المصرية قادرة على مواجهة كافة أنواع التهديدات الإرهابية.

وأهاب الديب، بالمواطنين، الإبلاغ الفورى عن أى اشتباه فى عناصر غريبة وخاصة بالوحدات السكنية المستأجرة، مؤكدًا أنه لا يتم إغفال أى معلومة، وأخذ كل ما يرد من معلومات بجدية.