أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن مقاطعة بعض الدول العربية لدولة قطر قد يؤثر سلبيا على استضافتها لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن أحد اللوائح الجديدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هي اشتراط حسن الجوار للدول المنظمة للمونديال وحرية التنقل منها وإليها.

وأعلن طلعت من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية، أنه من الممكن أن يتم تطبيق لوائح الدولة المستضيفة لكأس العالم بأثر رجعي، مضيفا أن “الفيفا” ترغب أيضا في أن تكون الدولة المستضيفة للمونديال ذات حضور جماهيري كبير.

وتوقع أن يتم حسم “استضافة قطر لمونديال 2022” خلال أشهر قليلة، مؤكدا وجود العديد من النقاط السلبية لقطر قبل مقاطعتها دبلوماسيا من بعض الدول مثل حرارة الطقس وأزمة العمالة المشاركة ببناء الملاعب والمساحة الصغيرة لدولة قطر الغير مؤهلة لاستضافة الأفواج والبعثات الأجنبية.

وأشار إلى احتمالية أن يتم إلغاء اسناد قطر لبطولة كأس العالم بنسبة 50 %، متوقعا أن يكون “مونديال 2022” من أفشل البطولات في حال تنظيم قطر له.