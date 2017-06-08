اعتقلت الشرطة البريطانية فجر اليوم الخميس ثلاثة أشخاص جدد على خلفية التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة لندن السبت الماضي، وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية عن الشرطة قولها، في بيان، “إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في أحد شوارع إلفورد في الضاحية الشرقية للندن، بينما اعتقل الثالث في منزل يقع في الحي نفسه”.

وشهدت بريطانيا منذ آخر مارس الماضي 3 هجمات إرهابية كبيرة، بدأت بهجوم دهس وطعن على جسر وستمنستر وأمام البرلمان البريطاني بلندن، ثم تفجير داخل ساحة حفلات في مدينة مانشستر، وأخيرا هجوم جسر لندن السبت الماضي، وأسفرت جميعها عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات.

