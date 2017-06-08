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«الجنايات» تستأنف محاكمة 3 متهمين في «أحداث العياط»
محكمة

«الجنايات» تستأنف محاكمة 3 متهمين في «أحداث العياط»

2017-06-08 07:48:18

تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة الجنايات أصدرت فى وقت سابق، حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

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