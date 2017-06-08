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الشيوخ الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران
مجلس الشيوخ الأمريكي

الشيوخ الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران

2017-06-08 07:59:10
أ ش أ

  وافق مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بنفس المشروع.
وجاء التصويت ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، بموافقة 92 عضوا ورفض سبعة أعضاء لينهي النقاش بشأن مشروع قانون عقوبات إيران مما يمهد الطريق لتصويت لاحق على إقرار التشريع.
من جهته، قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن معظم أعضاء الحزب أيدوا مشروع القانون، لكنه أوضح أنهم لم يسمحوا بمضيه قدما إلا لأنهم يتوقعون أن يعدل ليشمل “مجموعة قوية” من العقوبات الجديدة ضد روسيا.

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