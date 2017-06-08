تنظر صباح اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين حقوق وحريات، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى، آخر جلسة لدعاوى بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وذلك لإعداد تقرير بالرأى القانونى سيرفع للمحكمة فى الجلسة المحددة ١٣ يونيو أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري.

ودعا على أيوب المحامى، وعضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، المحامين والسياسيين والحقوقيين والنشطاء والأحزاب، وكل مدافع عن الأرض، للتضامن مع هيئة الدفاع فى آخر جلسة.