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علي عبدالعال يلتقي رئيس بوركينا فاسو.. اليوم
الدكتور علي عبد العال

علي عبدالعال يلتقي رئيس بوركينا فاسو.. اليوم

2017-06-08 07:44:45

يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، روك مارك كريستيان كابوري رئيس دولة بوركينا فاسو، وذلك بمقر البرلمان.

يأتي اللقاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو، إلى مصر، والتي بدأت أمس الأربعاء، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر، أن تتناول الزيارة، سبُل دعم التعاون بين مصر وبوركينا فاسو في مختلف المجالات واستعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية.

ويحضر اللقاء، وكيلا المجلس، السيد الشريف وسليمان وهدان، والنائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

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