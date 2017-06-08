يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث عدد من الموضوعات؛ على رأسها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لتمويلها جماعات إرهابية، وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.

ومن المقرر، أن يشهد اللقاء، بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.