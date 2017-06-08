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الصناعات الهندسية : قرار فرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد يصب لصالح الصناعة الوطنية
غرفة الصناعات الهندسية

الصناعات الهندسية : قرار فرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد يصب لصالح الصناعة الوطنية

2017-06-08 07:44:15
أ ش أ

  أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أهمية قرار فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان” ذات المنشأ صينى أو تركى أو أوكرانى والذى يصب لصالح الصناعة المحلية التى تعتبر قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة .
وقال المهندس ، فى تصريح صحفي له الليلة الماضية، ” إن المصانع المصرية العاملة في قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.
ونوه بأهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية التى تساعد على ازالة المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الوطنية “

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