أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس2017-06-08 07:39:18
القاهرة : يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، الذي يزور القاهرة حاليًا، ويتناول اللقاء الملفات الإقليمية، فضلًا عن التعاون الثنائي.
القاهرة : يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، تتناول العلاقات “المصرية - الفرنسية” مع تولي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون مسئولية الحكم في فرنسا، وتدشين مرحلة جديدة ومهمة للعلاقات المصرية الفرنسية الاستراتيجية.
القاهرة : تستضيف شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين، نائب وزير المالية للسياسات المالية الدكتور أحمد كجوك في ندوة بعنوان “قراءة في الموازنة العامة للدولة .. الإطار العام والاعتبارات الحاكمة”.
-
الآثار: إعادة طبع "حوليات المتحف المصري" و"مشكاة"
وأوضح الدكتور الحسين عبدالبصير المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، أن الدورية كان قد توقف طبعها منذ عام 2009؛ وكذلك المجلة منذ عام 2011. وأضاف ...Thu, 08 Jun 2017 04:22:37 GMT
-
عن تزكية النفس والإقبال على الله..قبس من الحكم العطائية
كتاب “الحكم العطائية” من أشهر الكتب العربية والعالمية الصوفية على الاطلاق فالكتاب تأليف ابن عطاء الله السكندري. يحتوى كتاب الحكم العطائية على 264 حكمة كتبها ابن ...Thu, 08 Jun 2017 04:31:36 GMT
-
انطلاق معرض دمشق الدولي للكتاب أغسطس المقبل
تستعد وزارة الثقافة السورية لإقامة معرض الكتاب في دورته التاسعة والعشرين أغسطس القادم على أرض مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. وقال المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية ...Thu, 08 Jun 2017 03:31:13 GMT
-
فتح باب التقدم لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"
فتحت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الباب لاستقبال الإبداعات في أدب الطفل واليافعين، باللغة العربية من جميع أنحاء ...Thu, 08 Jun 2017 02:46:28 GMT
-
وردات البقلاوة
يُوضع الدقيق والبيض والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة، ويُضاف الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي. - يُضاف ...Thu, 08 Jun 2017 00:55:10 GMT
-
ارتفاع عدد قتلى هجمات طهران إلى 13 شخصا
أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني حمد حسين ذو الفقاري ارتفاع حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا في قبر الخميني والبرلمان بالعاصمة الإيرانية طهران إلى 13 شخصا. ونقلت ...Thu, 08 Jun 2017 00:19:11 GMT
-
13 رمضان ومفاجآة من الصحابي عمر بن الخطاب
شهد يوم 13 رمضان عدة أحداث تاريخية أبرزها وصول الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس عام 15 هجرية؛ وإقامة أول صلاة جمعة بجامع الجيوش بجبل المقطم عام 484 هجرية؛ و وفاة ...Thu, 08 Jun 2017 01:11:41 GMT
-
وجبة موفرة.. أجنحة الدجاج المحشية
تنطف الأجنحة جيداً مع التخلص من الطرف الصغير ويُحتفظ بنصف الكمية، مع فصل جزئي العظم عن بعضهما بسكين حاد مع التخلص من العظم الصغير بأحد الجزئين للنصف الثاني من ...Thu, 08 Jun 2017 00:55:11 GMT
-
تحت شعار عالم خال من فيروس سى.. تعاون بين Ignite camps و حملة تور ...
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT