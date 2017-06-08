القاهرة : يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، الذي يزور القاهرة حاليًا، ويتناول اللقاء الملفات الإقليمية، فضلًا عن التعاون الثنائي.

القاهرة : يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، تتناول العلاقات “المصرية - الفرنسية” مع تولي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون مسئولية الحكم في فرنسا، وتدشين مرحلة جديدة ومهمة للعلاقات المصرية الفرنسية الاستراتيجية.

القاهرة : تستضيف شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين، نائب وزير المالية للسياسات المالية الدكتور أحمد كجوك في ندوة بعنوان “قراءة في الموازنة العامة للدولة .. الإطار العام والاعتبارات الحاكمة”.