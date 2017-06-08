 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:46 صباحاً
روابط سريعة
أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس
السيسي في اجتماع بعد هجوم المنيا ـ

أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس

2017-06-08 07:39:18
أ ش أ

القاهرة : يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، الذي يزور القاهرة حاليًا، ويتناول اللقاء الملفات الإقليمية، فضلًا عن التعاون الثنائي.

القاهرة : يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، تتناول العلاقات “المصرية - الفرنسية” مع تولي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون مسئولية الحكم في فرنسا، وتدشين مرحلة جديدة ومهمة للعلاقات المصرية الفرنسية الاستراتيجية.

القاهرة : تستضيف شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين، نائب وزير المالية للسياسات المالية الدكتور أحمد كجوك في ندوة بعنوان “قراءة في الموازنة العامة للدولة .. الإطار العام والاعتبارات الحاكمة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3