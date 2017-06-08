الآثار: إعادة طبع "حوليات المتحف المصري" و"مشكاة"

تستأنف وزارة الآثار طبع ونشر دورية “حوليات المتحف المصري” ومجلة “مشكاة” الخاصة بالآثار الإسلامية.

وأوضح الدكتور الحسين عبدالبصير المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، أن الدورية كان قد توقف طبعها منذ عام 2009؛ وكذلك المجلة منذ عام 2011.

وأضاف أن العدد الجديد من الدورية تم تخصيصه تكريمًا للدكتورة ميرفت سيف الدين المدير العام الأسبق للمتحف اليوناني الروماني، والتي كرست حياتها لخدمة المتحف وآثار الإسكندرية والدراسات اليونانية الرومانية، وسوف يضم عددًا من المقالات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية.

أما عن المجلة فقد تم تخصيص عددها الجديد لتكريم راهب الآثار الإسلامية الدكتور الراحل أحمد الزيات، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآداب جامعة طنطا تقديرًا لمسيرته الحافلة في خدمة الآثار الإسلامية والقبطية.

وأكد الدكتور عبدالبصير أن تلك الخطوة جاءت حرصًا من الوزارة على استكمال ما قد توقف من أعمال نشر وطبع الدوريات والمجلات العلمية التي تنتجها الوزارة، وذلك للنهوض بأعمال النشر العلمي.