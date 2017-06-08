الآثار: إعادة طبع "حوليات المتحف المصري" و"مشكاة"2017-06-08 06:22:24
تستأنف وزارة الآثار طبع ونشر دورية “حوليات المتحف المصري” ومجلة “مشكاة” الخاصة بالآثار الإسلامية.
وأوضح الدكتور الحسين عبدالبصير المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، أن الدورية كان قد توقف طبعها منذ عام 2009؛ وكذلك المجلة منذ عام 2011.
وأضاف أن العدد الجديد من الدورية تم تخصيصه تكريمًا للدكتورة ميرفت سيف الدين المدير العام الأسبق للمتحف اليوناني الروماني، والتي كرست حياتها لخدمة المتحف وآثار الإسكندرية والدراسات اليونانية الرومانية، وسوف يضم عددًا من المقالات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية.
أما عن المجلة فقد تم تخصيص عددها الجديد لتكريم راهب الآثار الإسلامية الدكتور الراحل أحمد الزيات، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآداب جامعة طنطا تقديرًا لمسيرته الحافلة في خدمة الآثار الإسلامية والقبطية.
وأكد الدكتور عبدالبصير أن تلك الخطوة جاءت حرصًا من الوزارة على استكمال ما قد توقف من أعمال نشر وطبع الدوريات والمجلات العلمية التي تنتجها الوزارة، وذلك للنهوض بأعمال النشر العلمي.
-
ارتفاع عدد قتلى هجمات طهران إلى 13 شخصا
أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني حمد حسين ذو الفقاري ارتفاع حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا في قبر الخميني والبرلمان بالعاصمة الإيرانية طهران إلى 13 شخصا. ونقلت ...Thu, 08 Jun 2017 00:19:11 GMT
-
شاهد رد فعل عصام الحضري في رامز تحت الأرض - فيديو
انهال نجم منتخب مصر عصام الحضري، بوصلة شتائم، ببرنامج رامز تحت الأرض، متوعدًا لسائق السيارة، وسط صراخه، قائلا:”والله العظيم انا ايدي تقيله،ياعم خلصنا بقا”. ...Wed, 07 Jun 2017 18:43:45 GMT
-
فتح باب التقدم لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"
فتحت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الباب لاستقبال الإبداعات في أدب الطفل واليافعين، باللغة العربية من جميع أنحاء ...Thu, 08 Jun 2017 02:46:28 GMT
-
وردات البقلاوة
يُوضع الدقيق والبيض والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة، ويُضاف الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي. - يُضاف ...Thu, 08 Jun 2017 00:55:10 GMT
-
13 رمضان ومفاجآة من الصحابي عمر بن الخطاب
شهد يوم 13 رمضان عدة أحداث تاريخية أبرزها وصول الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس عام 15 هجرية؛ وإقامة أول صلاة جمعة بجامع الجيوش بجبل المقطم عام 484 هجرية؛ و وفاة ...Thu, 08 Jun 2017 01:11:41 GMT
-
وجبة موفرة.. أجنحة دجاج محشية
تنطف الأجنحة جيداً مع التخلص من الطرف الصغير ويُحتفظ بنصف الكمية، مع فصل جزئي العظم عن بعضهما بسكين حاد مع التخلص من العظم الصغير بأحد الجزئين للنصف الثاني من ...Thu, 08 Jun 2017 00:55:11 GMT
-
عبد المحسن سلامة: لقاء مرتقب مع النائب العام لمناقشة قضايا الصحفيين
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين: إن النقابة في عهد الكاتب مكرم محمد أحمد وقعت بروتوكولا مع النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، بشأن إحالة جميع قضايا الصحفيين ...Wed, 07 Jun 2017 23:40:23 GMT
-
وزير خارجية ألمانيا يدين هجوم طهران الإرهابي
أدان زجمار جابرييل وزير خارجية المانيا الهجوم الارهابي المزدوج الذي وقع في وقت سابق الأربعاء، داخل البرلمان الايراني ومرقد الإمام الخوميني. ونقلت قناة / فوكس نيوز/ ...Wed, 07 Jun 2017 23:18:49 GMT
-
ساويرس يطالب المصريين بسحب استثماراتهم من قطر
دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس المصريين إلى سحب استثماراتهم من قطر، مؤكدا ضرورة التوقف عن دعم دولة تدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية في المنطقة. وقال ساويرس في ...Wed, 07 Jun 2017 23:04:36 GMT