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إعلان الفائزين بجوائز مجمع اللغة العربية
مجمع اللغة العربية

إعلان الفائزين بجوائز مجمع اللغة العربية

2017-06-08 05:49:26
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أعلن مجمع اللغة العربية نتيجة مسابقاته المجمعية في الدورة 83 لعام 2017.

في جائزة العلوم اللغوية لأفضل مؤلف في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فاز صابر المشرفي وآخرون بعمل “سلسلة تعليمية باسم التكلم”، وقيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري. أما جائزة تحقيق التراث فكانت للدكتور أحمد الجندي، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر عن “وشي الخلل في شرح أبيات الجمل” وقيمة الجائزة كذلك 40 ألف جنيه مصري، فيما حجبت جائزة الأدب.

وأشار المجمع إلى أنه سيتم إعلان موعد تسليم الجوائز قريبًا.

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