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السبت.."طلعت حرب" يستضيف المعرض الثاني للكتاب
طلعت حرب

السبت.."طلعت حرب" يستضيف المعرض الثاني للكتاب

2017-06-08 05:35:07
متابعات

يفتتح نادى طلعت حرب بالجيزة، السبت المقبل، المعرض الثانى للكتاب، برعاية محمد الإتربي رئيس بنك مصر، وبالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب، ويمتد المعرض حتى 19 يونيو الجاري.

وتشهد فعاليات المعرض الذى يمثل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، شخصيته، ندوة إفتتاحيه بعنوان “الأبنودي صفحه من تاريخ مصر” للإعلامية نهال الأبنودي، فى تمام الساعة التاسعة، وذلك بإشراف سالم مشهور، مدير عام النادي، وشريف خليل، نائب مدير النادي، ومحمد بيومي، المشرف على اللجنه الثقافية.

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