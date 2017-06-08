تستعد وزارة الثقافة السورية لإقامة معرض الكتاب في دورته التاسعة والعشرين أغسطس القادم على أرض مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وقال المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية صالح الصالح “ستكون هذه الدورة من معرض الكتاب مميزة لكونها تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض العام الماضي بدورته الثامنة والعشرين التي شارك فيها 75 دار نشر سورية وعربية إضافة إلى الفعاليات الثقافية والأدبية التي رافقت المعرض آنذاك.

وأعلن الصالح انه يمكن لكل الناشرين السوريين والعرب وأصحاب المكتبات ومن يرغب بالمشاركة التقدم بطلباتهم إلى إدارة المعرض خلال فترة شهر اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل.

وتوقع مدير المكتبة أن تكون هناك مشاركة “كبيرة وواسعة” من الناشرين السوريين الذين ساهموا بإغناء المكتبة العربية بإصداراتهم القيمة، مبينا أنه يمكن الاطلاع على شروط الاشتراك بالمعرض وتفاصيله من خلال مراجعة إدارة المعرض أو من خلال موقع مكتبة الأسد حيث ستنشر كل التفاصيل وكل ما يتعلق بهذه الفعالية.

وكان المعرض توقف لمدة أربع سنوات نتيجة الحرب في سوريا، وعاد من جديد في دورة أقيمت العام الماضي.