غادر القاهرة إلى باريس الدكتور خالد عزب؛ رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف، المنعقد إلى 10 يونيو، ويشارك فيه ممثلو 80 لجنة وطنية.

ومن المقرر أن تطرح اللجنة المصرية خلال الاجتماعات قضايا مثل سرقة القطع الأثرية من متاحف العراق واليمن وسورية وليبيا، وتعرُّض عدد من المتاحف العربية لأضرار بالغة نتيجة الحروب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يطرح خلاله استضافة الإسكندرية مؤتمر المتاحف العالمي 2022 الذي يعقد مرة كل 3 سنوات ويشارك فيه ما يزيد على 3500 خبير.

كما سيتم طرح عدة قضايا للنقاش؛ كمستقبل المتاحف في العصر الرقمي، واقتصاديات العمل المتحفي، وستقوم مصر بالتوصية على التعديلات الجديدة على لائحة المجلس الدولي للمتاحف.

على جانب آخر، سيشارك الدكتور خالد عزب في اجتماعات المنظمة العربية للمتاحف والذي سيجري خلالها التنسيق بين اللجان العربية، كما سيجري بحث التعاون مع اللجنة الوطنية الصينية للمتاحف لإقامة معرض تعريفي في القاهرة لمتاحف الصين.